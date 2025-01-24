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Между 875-ми голами Овечкина и Гретцки в НХЛ прошло ровно 27 лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Для Овечкина эта шайба стала 875-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, между 875-ми голами Овечкина и Уэйна Гретцки в НХЛ прошло ровно 27 лет. Александр забросил 875-ю шайбу 23 января 2025 года по американскому времени. Гретцки забросил свою 875-ю шайбу 24 января 1998 года в игре с «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 19 шайб.