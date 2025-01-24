Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Между 875-ми голами Овечкина и Гретцки в НХЛ прошло ровно 27 лет

Между 875-ми голами Овечкина и Гретцки в НХЛ прошло ровно 27 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36     0:2 Фрэнк – 38:05     0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32    

Для Овечкина эта шайба стала 875-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, между 875-ми голами Овечкина и Уэйна Гретцки в НХЛ прошло ровно 27 лет. Александр забросил 875-ю шайбу 23 января 2025 года по американскому времени. Гретцки забросил свою 875-ю шайбу 24 января 1998 года в игре с «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 19 шайб.

Материалы по теме
«Это будет неловкое празднование». В Северной Америке не хотят рекорда Овечкина?
«Это будет неловкое празднование». В Северной Америке не хотят рекорда Овечкина?
Материалы по теме
Овечкин сократил отставание от Эспозито в списке лучших бомбардиров НХЛ до шести очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android