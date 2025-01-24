Александр Овечкин обошёл Сидни Кросби по очкам в гостевых матчах регулярки и плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Овечкин набрал своё 840-е очко в гостевых матчах регулярки и плей-офф НХЛ и по этому показателю обошёл капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (839). Александр вышел на восьмое место. Лидером же является Уэйн Гретцки — 1459 баллов.