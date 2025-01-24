Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил игру Капризова в первом матче после травмы

Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил игру Капризова в первом матче после травмы
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского форварда Кирилла Капризова в первой игре после восстановления от травмы.

«Приятно снова видеть его в игре. Думаю, у него были возможности заработать очки в матче. Когда ты так долго отсутствуешь, иногда нужно время и тому подобное. Для Кирилла было полезно начать играть [после травмы]. Мы будем отталкиваться от этого», — приводит слова Хайнса сайт НХЛ.

В ночь с 23 на 24 января мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Юта». Гости одержали победу со счётом 4:0.

Материалы по теме
Кирилл Капризов рассказал о своём возвращении после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android