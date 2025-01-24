Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил игру Капризова в первом матче после травмы

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского форварда Кирилла Капризова в первой игре после восстановления от травмы.

«Приятно снова видеть его в игре. Думаю, у него были возможности заработать очки в матче. Когда ты так долго отсутствуешь, иногда нужно время и тому подобное. Для Кирилла было полезно начать играть [после травмы]. Мы будем отталкиваться от этого», — приводит слова Хайнса сайт НХЛ.

В ночь с 23 на 24 января мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Юта». Гости одержали победу со счётом 4:0.