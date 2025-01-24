Расписание матчей МХЛ на 24 января 2025 года

Сегодня, 24 января, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 24 января 2025, пятница. 11:00 МСК Сахалинские Акулы Сахалинская область Не начался Русские Витязи Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 24 января 2025, пятница. 12:00 МСК Тайфун Приморский край Не начался АКМ-Юниор Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 24 января 2025, пятница. 15:00 МСК Толпар Уфа Не начался Снежные Барсы Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 24 января 2025, пятница. 16:00 МСК Ладья Тольятти Не начался Красноярские Рыси Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 24 января 2025, пятница. 18:00 МСК Динамо-Шинник Бобруйск Не начался Локо Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».