Расписание матчей МХЛ на 24 января 2025 года
Поделиться
Сегодня, 24 января, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Не начался
Русские Витязи
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Не начался
АКМ-Юниор
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
Снежные Барсы
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2025
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:28
-
09:21
-
09:10
-
08:57
-
08:46
-
08:41
-
08:39
-
08:37
-
08:32
-
08:14
-
08:04
-
07:52
-
07:43
-
07:26
-
07:17
-
07:06
-
06:48
-
06:45
-
06:40
-
06:36
-
06:23
-
06:12
-
06:00
-
05:52
-
05:43
-
05:42
-
05:41
-
04:52
-
04:24
-
03:45
-
03:41