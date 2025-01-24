Александр Овечкин вошёл в топ-10 игроков НХЛ по очкам в равных составах

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин набрал своё 988-е очко в равных составах за карьеру в НХЛ и поднялся на 10-е место по данному показателю, обойдя Стэна Микиту (987). На девятой строчке располагается Фил Эспозито (1006). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 1818 очков.

Среди действующих игроков НХЛ лучший результат по баллам в равных составах у Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» — 1059 баллов.