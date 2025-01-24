Защитник «Динамо» Пыленков назвал переломный момент в матче со СКА
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков назвал переломный момент в матче со СКА (5:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Григоренко (Плотников, Зыков) – 20:53 (5x4) 2:0 Грицюк (Зайцев, Бардаков) – 21:09 (5x5) 3:0 Карпухин (Кузьмин, Поляков) – 27:50 (5x5) 3:1 Сикура (Пыленков) – 29:32 (5x4) 3:2 Пакетт – 36:09 (5x5) 3:3 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 41:37 (5x5) 3:4 Чернов (Пыленков, Уил) – 46:53 (5x5) 3:5 Ильенко (Джиошвили, Уил) – 58:16 (en)
— Переломный момент – первый гол «Динамо»?
— Наверное, да. Забили гол, немного почувствовали игру. Мы проспали первый период. А в целом играли неплохо. За счёт командных действий победили.
— Игроки чувствовали вину перед Максимом Моторыгиным? Всё-таки неплохой матч проводил, много выручил вначале.
— Да, Макс играл здорово, но при счёте 0:3 тренерский штаб решил сменить вратаря, поставил Влада Подъяпольского. Замена вратаря даёт команде импульс, понимание, что отступать больше некуда. Хорошо, что это сработало и мы победили, – сказал Пыленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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