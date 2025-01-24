Защитник «Динамо» Пыленков назвал переломный момент в матче со СКА

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков назвал переломный момент в матче со СКА (5:3).

— Переломный момент – первый гол «Динамо»?

— Наверное, да. Забили гол, немного почувствовали игру. Мы проспали первый период. А в целом играли неплохо. За счёт командных действий победили.

— Игроки чувствовали вину перед Максимом Моторыгиным? Всё-таки неплохой матч проводил, много выручил вначале.

— Да, Макс играл здорово, но при счёте 0:3 тренерский штаб решил сменить вратаря, поставил Влада Подъяпольского. Замена вратаря даёт команде импульс, понимание, что отступать больше некуда. Хорошо, что это сработало и мы победили, – сказал Пыленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.