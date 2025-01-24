Главный тренер «Вашингтона» Карбери оценил гол Овечкина в пустые ворота «Сиэтла»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о голе российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в пустые ворота «Сиэтл Кракен».

«Это был более сложный гол в пустые ворота. Я знаю, что все скажут «пустые ворота», но это было немного сложнее. Хорошо, что он попал», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

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Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.