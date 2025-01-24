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«Это была импровизация». Пыленков — о передаче на победный гол в матче со СКА

«Это была импровизация». Пыленков — о передаче на победный гол в матче со СКА
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал о своей передаче на победный гол Артёма Чернова в матче со СКА (5:3).

— Передачу на четвёртый гол отрабатывали на тренировках? Алексей Кудашов такое приветствует?
— Это была импровизация. Не знаю, приветствует ли Алексей Николаевич. Надеюсь, что будет в дальнейшем (улыбается).

— У Кудашова 350 побед в КХЛ. Знали об этом?
— К сожалению, не знали об этом. Поздравляю Алексея Николаевича! – сказал Пыленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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