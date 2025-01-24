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Форвард «Нэшвилла» Форсберг повторил необычное достижение Никиты Кучерова в НХЛ

Форвард «Нэшвилла» Форсберг повторил необычное достижение Никиты Кучерова в НХЛ
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Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5) забросил две шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нюквист (Новак, Шей) – 03:58 (pp)     0:2 Новак (Л'Эрё, Свечков) – 04:52     0:3 Форсберг (Бэррон) – 06:53     1:3 Дьюр (Коваленко, Ферраро) – 08:12     2:3 Ферраро (Гранлунд, Лильегрен) – 16:34     2:4 Форсберг (Сиссонс, Шей) – 21:38     2:5 Стэмкос (Маршессо, Йози) – 27:07 (pp)     3:5 Тран (Веннберг, Коваленко) – 32:39     4:5 Зеттерлунд (Смит, Гранлунд) – 33:54     5:5 Селебрини (Гранлунд, Эклунд) – 35:21 (pp)     5:6 Свечков (Шей, Л'Эрё) – 48:16 (pp)    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Форсберг забил минимум один гол в седьмой встрече подряд. Это второй такой случай в карьере 30-летнего шведского нападающего. Он повторил достижение российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который также дважды в карьере забивал в семи матчах подряд.

Среди действующих игроков больше таких случаев только у нападающего Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс» — три.

Всего на счету Форсберга в нынешнем сезоне 47 (18+29) очков в 47 встречах.

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