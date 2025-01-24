Форвард «Нэшвилла» Форсберг повторил необычное достижение Никиты Кучерова в НХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5) забросил две шайбы.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Форсберг забил минимум один гол в седьмой встрече подряд. Это второй такой случай в карьере 30-летнего шведского нападающего. Он повторил достижение российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который также дважды в карьере забивал в семи матчах подряд.

Среди действующих игроков больше таких случаев только у нападающего Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс» — три.

Всего на счету Форсберга в нынешнем сезоне 47 (18+29) очков в 47 встречах.