Форвард «Нэшвилла» Форсберг повторил необычное достижение Никиты Кучерова в НХЛ
Поделиться
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5) забросил две шайбы.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нюквист (Новак, Шей) – 03:58 (pp) 0:2 Новак (Л'Эрё, Свечков) – 04:52 0:3 Форсберг (Бэррон) – 06:53 1:3 Дьюр (Коваленко, Ферраро) – 08:12 2:3 Ферраро (Гранлунд, Лильегрен) – 16:34 2:4 Форсберг (Сиссонс, Шей) – 21:38 2:5 Стэмкос (Маршессо, Йози) – 27:07 (pp) 3:5 Тран (Веннберг, Коваленко) – 32:39 4:5 Зеттерлунд (Смит, Гранлунд) – 33:54 5:5 Селебрини (Гранлунд, Эклунд) – 35:21 (pp) 5:6 Свечков (Шей, Л'Эрё) – 48:16 (pp)
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Форсберг забил минимум один гол в седьмой встрече подряд. Это второй такой случай в карьере 30-летнего шведского нападающего. Он повторил достижение российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который также дважды в карьере забивал в семи матчах подряд.
Среди действующих игроков больше таких случаев только у нападающего Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс» — три.
Всего на счету Форсберга в нынешнем сезоне 47 (18+29) очков в 47 встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2025
-
11:40
-
11:23
-
11:11
-
11:00
-
10:45
-
10:34
-
10:27
-
10:20
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:28
-
09:21
-
09:10
-
08:57
-
08:46
-
08:41
-
08:39
-
08:37
-
08:32
-
08:14
-
08:04
-
07:52
-
07:43
-
07:26
-
07:17
-
07:06
-
06:48
-
06:45
-
06:40
-
06:36
-
06:23
-
06:12
-
06:00