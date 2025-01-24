Форвард «Вашингтона» Протас высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки
Поделиться
Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о шайбе капитана клуба Александра Овечкина во встрече с «Сиэтл Кракен» и прокомментировал погоню российского форварда за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Они не спрашивают: «Как?», они спрашивают: «Сколько? (Улыбается) Этот гол нужно было забить из зоны защиты. При всех его достижениях он это полностью заслужил», — приводит слова Протаса сайт НХЛ.
Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36 0:2 Фрэнк – 38:05 0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2025
-
11:40
-
11:23
-
11:11
-
11:00
-
10:45
-
10:34
-
10:27
-
10:20
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:28
-
09:21
-
09:10
-
08:57
-
08:46
-
08:41
-
08:39
-
08:37
-
08:32
-
08:14
-
08:04
-
07:52
-
07:43
-
07:26
-
07:17
-
07:06
-
06:48
-
06:45
-
06:40
-
06:36
-
06:23
-
06:12
-
06:00