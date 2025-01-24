Форвард «Вашингтона» Протас высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о шайбе капитана клуба Александра Овечкина во встрече с «Сиэтл Кракен» и прокомментировал погоню российского форварда за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Они не спрашивают: «Как?», они спрашивают: «Сколько? (Улыбается) Этот гол нужно было забить из зоны защиты. При всех его достижениях он это полностью заслужил», — приводит слова Протаса сайт НХЛ.

Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.