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Форвард «Вашингтона» Протас высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки

Форвард «Вашингтона» Протас высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о шайбе капитана клуба Александра Овечкина во встрече с «Сиэтл Кракен» и прокомментировал погоню российского форварда за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Они не спрашивают: «Как?», они спрашивают: «Сколько? (Улыбается) Этот гол нужно было забить из зоны защиты. При всех его достижениях он это полностью заслужил», — приводит слова Протаса сайт НХЛ.

Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36     0:2 Фрэнк – 38:05     0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32    
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