Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 24 января
Поделиться
Сегодня, 24 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
24 января 2025, пятница. 10:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гусынин (Макаров) – 02:04 (3x3) 2:0 Сторчак (Гусынин) – 04:09 (3x3) 2:1 Сулейманов – 08:13 2:2 Шулаков (Хамматов) – 17:35 (3x3) 2:3 Крикунов – 19:02 3:3 Чесалин – 20:23 3:4 Крикунов – 21:00
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 6-й тур
24 января 2025, пятница. 10:50 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Несветаев (Шумаков) – 01:28 (3x3) 2:0 Пеньковский (Несветаев) – 02:37 (3x3) 3:0 Пеньковский – 07:52 3:1 Кривченков (Рачинский) – 11:17 (3x3) 4:1 Шумаков (Богуш) – 12:35 (3x3) 4:2 Мишкин (Самсонов) – 14:56 (3x3) 4:3 Самсонов – 18:03 (3x3) 4:4 Самсонов (Мишкин) – 19:55 (3x3) 5:4 Несветаев – 21:00
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2025
-
12:03
-
11:40
-
11:23
-
11:11
-
11:00
-
10:45
-
10:34
-
10:27
-
10:20
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:28
-
09:21
-
09:10
-
08:57
-
08:46
-
08:41
-
08:39
-
08:37
-
08:32
-
08:14
-
08:04
-
07:52
-
07:43
-
07:26
-
07:17
-
07:06
-
06:48
-
06:45
-
06:40
-
06:36
-
06:23
-
06:12