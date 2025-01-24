В НХЛ готовятся к уходу Гэри Беттмэна с поста комиссионера лиги через «пару лет»

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд в интервью The Athletic заявил, что исполнительный комитет Совета управляющих НХЛ официально начал процесс поиска замены нынешнего комиссионера Гэри Беттмэна.

«Я думаю, многие из нас знают, насколько хорош был Гэри на посту комиссионера в лиге. Это будет печальный день, когда он не станет её частью, но это произойдёт через пару лет, и мы планируем это сейчас. Мы должны убедиться, что всё будет правильно, когда он уйдёт», — заявил Лейпольд.

Беттмэн возглавляет НХЛ уже 32 года и работает комиссионером дольше всех среди североамериканских профессиональных спортивных лиг.