Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ готовятся к уходу Гэри Беттмэна с поста комиссионера лиги через «пару лет»

В НХЛ готовятся к уходу Гэри Беттмэна с поста комиссионера лиги через «пару лет»
Комментарии

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд в интервью The Athletic заявил, что исполнительный комитет Совета управляющих НХЛ официально начал процесс поиска замены нынешнего комиссионера Гэри Беттмэна.

«Я думаю, многие из нас знают, насколько хорош был Гэри на посту комиссионера в лиге. Это будет печальный день, когда он не станет её частью, но это произойдёт через пару лет, и мы планируем это сейчас. Мы должны убедиться, что всё будет правильно, когда он уйдёт», — заявил Лейпольд.

Беттмэн возглавляет НХЛ уже 32 года и работает комиссионером дольше всех среди североамериканских профессиональных спортивных лиг.

Материалы по теме
Беттмэн высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки в нынешней политической ситуации
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android