Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это дар божий». Третьяк — о выборе позиции Овечкиным в матчах НХЛ

«Это дар божий». Третьяк — о выборе позиции Овечкиным в матчах НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил изменения в игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он стал опытнее, грамотнее, у него есть это чутьё. Самое главное для него — куда шайба отскочит от вратаря и где выбрать позицию, это дар божий. Есть много хороших, талантливых спортсменов, но они не забивают, а у него есть его «точка» в большинстве, откуда он своим мощным броском прошивает вратаря. И тому не хватает человеческой реакции.

Я иногда думал о том, что он с одной точки постоянно забивает, все вратари об этом знают, но не могут взять от него шайбы. Потому что там скорость полёта шайбы 180 км/ч, вратарь не успевает, если шайба только в него попадёт. Он нашёл эту точку, плюс взаимопонимание с партнёрами. Это слаженная работа команды даёт ему возможность забивать, потому что надо на себя выдвинуть игрока и отдать пас. Играл бы он в четвёртом звене, выпускали бы его на пять минут, как бы он забил?» — приводит слова Третьяка ТАСС.

Материалы по теме
«Это будет неловкое празднование». В Северной Америке не хотят рекорда Овечкина?
«Это будет неловкое празднование». В Северной Америке не хотят рекорда Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android