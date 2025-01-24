Александр Овечкин забил 400 голов в 30+ лет, это второй результат в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забил 400-й гол в НХЛ в возрасте 30 лет и старше. По данному показателю он занимает второе место в истории НХЛ, уступая только Горди Хоу – 415 шайб.

Россиянину исполнилось 30 лет перед началом сезона-2015/2016. Начиная с первой игры того чемпионата среди действующих игроков на втором месте после Овечкина находится Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» – 388 шайб за 596 матчей. Третья позиция у Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» — (380 голов в 730 встречах).