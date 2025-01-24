Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Черкас — о СКА: перед нами цельная команда, которая хочет и готова биться

Черкас — о СКА: перед нами цельная команда, которая хочет и готова биться
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Черкас подвёл итоги матча между СКА и московским «Динамо» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Григоренко (Плотников, Зыков) – 20:53 (5x4)     2:0 Грицюк (Зайцев, Бардаков) – 21:09 (5x5)     3:0 Карпухин (Кузьмин, Поляков) – 27:50 (5x5)     3:1 Сикура (Пыленков) – 29:32 (5x4)     3:2 Пакетт – 36:09 (5x5)     3:3 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 41:37 (5x5)     3:4 Чернов (Пыленков, Уил) – 46:53 (5x5)     3:5 Ильенко (Джиошвили, Уил) – 58:16 (en)    

«Игра с «Динамо» оставила, скорее, приятные впечатления. Не результатом, конечно, а потенциалом СКА, желанием игроков. Возьмите любую команду КХЛ, мысленно уберите оттуда двух ведущих центров, капитана и самого звёздного защитника, одного из сильнейших снайперов – сможет ли такая команда запереть московское «Динамо» в зоне? При том что «Динамо» в оптимальном составе, у него отдохнувшие после паузы игроки, но СКА просто доминировал всю первую половину матча. Роман Ротенберг правильно сказал: «Игра есть, результат придёт». Особенно когда начнут возвращаться после травм Воробьёв, Кузнецов, Хайруллин, Никишин – одни из сильнейших игроков всей КХЛ.

Показателен момент с Сергеем Толчинским в концовке матча. Мы все знаем, что это игрок в первую очередь чужой зоны, креативный нападающий. В концовке матча же он бежал к своим воротам, пытался телом поймать шайбу, не дать забить. К сожалению, в итоге получил травму – желаю Сергею здоровья и скорейшего выздоровления. Но такая самоотдача даже известного «технаря» многое говорит об атмосфере в раздевалке – перед нами мотивированная цельная команда, которая настроена на победу, хочет и готова биться», — сказал Черкас «Чемпионату».

Материалы по теме
Рыбин: СКА никак не может сыграть оптимальным составом, постоянно в лазарете 5–6 игроков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android