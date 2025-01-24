Черкас — о СКА: перед нами цельная команда, которая хочет и готова биться

Заслуженный тренер России Сергей Черкас подвёл итоги матча между СКА и московским «Динамо» (3:5).

«Игра с «Динамо» оставила, скорее, приятные впечатления. Не результатом, конечно, а потенциалом СКА, желанием игроков. Возьмите любую команду КХЛ, мысленно уберите оттуда двух ведущих центров, капитана и самого звёздного защитника, одного из сильнейших снайперов – сможет ли такая команда запереть московское «Динамо» в зоне? При том что «Динамо» в оптимальном составе, у него отдохнувшие после паузы игроки, но СКА просто доминировал всю первую половину матча. Роман Ротенберг правильно сказал: «Игра есть, результат придёт». Особенно когда начнут возвращаться после травм Воробьёв, Кузнецов, Хайруллин, Никишин – одни из сильнейших игроков всей КХЛ.

Показателен момент с Сергеем Толчинским в концовке матча. Мы все знаем, что это игрок в первую очередь чужой зоны, креативный нападающий. В концовке матча же он бежал к своим воротам, пытался телом поймать шайбу, не дать забить. К сожалению, в итоге получил травму – желаю Сергею здоровья и скорейшего выздоровления. Но такая самоотдача даже известного «технаря» многое говорит об атмосфере в раздевалке – перед нами мотивированная цельная команда, которая настроена на победу, хочет и готова биться», — сказал Черкас «Чемпионату».