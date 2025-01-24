Назаров отреагировал на споры о том, что Овечкин много забивает в пустые ворота

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на споры о том, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин много забивает в пустые ворота. Напомним, в активе форварда 62 шайбы в пустые ворота за карьеру.

«Поздравляем Александра Овечкина с очередным голом в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 875-ю шайбу: до рекорда Гретцки осталось 19 шайб, а до нового рекорда – 20 голов. Да, Саша поразил уже пустые ворота «Сиэтла», вижу, что кто-то в интернете над этим подшучивает. Но даже в пустые ворота надо попасть, особенно из своей зоны. Далеко не все профессионалы на это способны, надо иметь мастерство, чуйку и талант, как у Ови. Предлагаю всей спортивной общественностью бурно праздновать каждый гол Александра, все новости спорта на федеральных спортивных каналах должны начинаться именно с заброшенных шайб российского капитана «Вашингтона», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.