СКА впервые в КХЛ пропустил пять шайб подряд в игре, где вёл 3:0

Вчера, 23 января, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, в четвёртый раз в КХЛ СКА проиграл матч, по ходу которого вёл со счётом 3:0. Однако впервые в таком случае армейцы пропустили пять шайб подряд. Ранее команда уступала 3:4 «Металлургу», 4:5 в овертайме тому же «Динамо» в плей-офф, а также 4:5 в серии послематчевых бросков «Торпедо».

При этом ещё в двух случаях, когда после 3:0 в пользу СКА соперник сравнивал счёт, армейцам удавалось одерживать итоговые победы. В обоих матчах (с «Амуром» и «Ак Барсом») петербуржцы выигрывали 4:3 в дополнительное время.