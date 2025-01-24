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СКА впервые в КХЛ пропустил пять шайб подряд в игре, где вёл 3:0

СКА впервые в КХЛ пропустил пять шайб подряд в игре, где вёл 3:0
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Вчера, 23 января, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Григоренко (Плотников, Зыков) – 20:53 (5x4)     2:0 Грицюк (Зайцев, Бардаков) – 21:09 (5x5)     3:0 Карпухин (Кузьмин, Поляков) – 27:50 (5x5)     3:1 Сикура (Пыленков) – 29:32 (5x4)     3:2 Пакетт – 36:09 (5x5)     3:3 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 41:37 (5x5)     3:4 Чернов (Пыленков, Уил) – 46:53 (5x5)     3:5 Ильенко (Джиошвили, Уил) – 58:16 (en)    

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, в четвёртый раз в КХЛ СКА проиграл матч, по ходу которого вёл со счётом 3:0. Однако впервые в таком случае армейцы пропустили пять шайб подряд. Ранее команда уступала 3:4 «Металлургу», 4:5 в овертайме тому же «Динамо» в плей-офф, а также 4:5 в серии послематчевых бросков «Торпедо».

При этом ещё в двух случаях, когда после 3:0 в пользу СКА соперник сравнивал счёт, армейцам удавалось одерживать итоговые победы. В обоих матчах (с «Амуром» и «Ак Барсом») петербуржцы выигрывали 4:3 в дополнительное время.

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