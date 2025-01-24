«Кудашов говорил по-русски, поэтому половину я не понял». Сикура — о настрое в игре со СКА

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура прокомментировал победный матч со СКА (5:3) в Санкт-Петербурге.

— Игры со СКА всегда очень эмоциональные и весёлые. Наш прошлый домашний матч с этой командой был таким же — тогда мы отдали много сил и долго приходили в себя. Сегодня мы впервые играли на «СКА Арене». Это было очень круто, тут замечательная поддержка!

– Как главный тренер наставлял команду перед третьим периодом?

– Алексей Николаевич говорил по-русски, поэтому половину я не понял (смеётся). Он сказал, что нужно продолжать показывать свою игру, не обращая внимания на счёт, а также попросил нас не предпринимать индивидуальных решений и действий, следуя чёткому плану игры. Мы выполнили тренерскую установку и благодаря этому смогли забросить свои шайбы. Все были очень рады этой победе, — приводит слова Сикуры Metaratings.