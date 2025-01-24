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«Коллективная ошибка». Двукратный олимпийский чемпион — об отсутствии удаления Шалунова

«Коллективная ошибка». Двукратный олимпийский чемпион — об отсутствии удаления Шалунова
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Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о моменте с травмой защитника армейского клуба Александра Никишина после столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым.

— Откровенно говоря, нулевая трактовка столкновения Шумакова с Никишиным меня удивила. Тем более что сразу было видно, что у этого столкновения есть серьёзные последствия в плане здоровья. Хотя с точки зрения правил там всё очевидно — если игрок перед силовым приёмом отрывает коньки ото льда и подпрыгивает, это минимум две минуты.

— Судейская ошибка?
— Я бы сказал, коллективная. Судьи, как и хоккеисты, — не безгрешные люди, всегда можно что-то упустить.

Но в НХЛ в таких случаях срабатывают супервайзеры — идёт моментальный сигнал на судейский столик, арбитры на льду получают паузу для детального рассмотрения. А в КХЛ эту инстанцию называют «военная комната» — она тоже вправе сделать быстрый звонок. Поэтому меня больше удивило отсутствие реакции этой комнаты. Она могла бы здорово помочь арбитрам на льду, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

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