«Рекорд Овечкина просто примут к сведению». Плющев — о реакции людей на гонку за Гретцки

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от реакции сообщества на побитие рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Не знаю, как отреагирует народ на побитие рекорда Овечкиным. Наверное, примут к сведению, будут довольны, но с флагами на улицы не выйдут. Об этом очень много говорят, к этому уже, в принципе, все привыкли. Поэтому хоккейное сообщество просто ожидает, произойдёт это или не произойдёт, может, в этом сезоне или в следующем. Но не думаю, что в честь этого будут какие-то народные гуляния», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 19 шайб.