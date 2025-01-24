Михайлов: СКА в игре с московским «Динамо» не хватило спортивного характера

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил поражение СКА от московского «Динамо» (3:5), где армейский клуб упустил преимущество в три шайбы.

«СКА хорошо начал матч, повёл в счёте, но затем не хватило спортивного характера. Такая команда, как СКА, не должна проигрывать, ведя 3:0. Больше я тут говорить ничего не хочу. Пускай разбирается тренерский штаб», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Вчера, 23 января, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.