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Михайлов: СКА в игре с московским «Динамо» не хватило спортивного характера

Михайлов: СКА в игре с московским «Динамо» не хватило спортивного характера
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил поражение СКА от московского «Динамо» (3:5), где армейский клуб упустил преимущество в три шайбы.

«СКА хорошо начал матч, повёл в счёте, но затем не хватило спортивного характера. Такая команда, как СКА, не должна проигрывать, ведя 3:0. Больше я тут говорить ничего не хочу. Пускай разбирается тренерский штаб», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

Вчера, 23 января, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Григоренко (Плотников, Зыков) – 20:53 (5x4)     2:0 Грицюк (Зайцев, Бардаков) – 21:09 (5x5)     3:0 Карпухин (Кузьмин, Поляков) – 27:50 (5x5)     3:1 Сикура (Пыленков) – 29:32 (5x4)     3:2 Пакетт – 36:09 (5x5)     3:3 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 41:37 (5x5)     3:4 Чернов (Пыленков, Уил) – 46:53 (5x5)     3:5 Ильенко (Джиошвили, Уил) – 58:16 (en)    
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