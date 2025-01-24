Нападающий СКА Акользин: кубок можно выиграть с любым «посевом» в плей-офф

Нападающий СКА Павел Акользин ответил на вопрос о турнирном положении армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

— Текущее шестое место СКА в Западной конференции давит как-то на вас? Нет сожаления, что не в лидерах идёте?

— Не давит место в таблице, мы где-то ищем свою игру. Главное — подойти к плей-офф в хорошем состоянии. Кубок можно выиграть с любым «посевом» в плей-офф, поэтому на это внимания не обращаем.

— Получается, для вас нет и разницы, на кого выходить в плей-офф?

— Да, не имеет значения. В каждом матче мы должны играть на победу, — приводит слова Акользина «Спорт день за днём».

В текущем сезоне СКА провёл 47 матчей и на данный момент занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 57 очков.