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«Сняли на пике». Защитник Андрей Миронов — о работе на лавке «Спартака»

«Сняли на пике». Защитник Андрей Миронов — о работе на лавке «Спартака»
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Защитник «Спартака» Андрей Миронов рассказал о своей работе на лавке красно-белых во время игры со СКА (5:0) 8 января.

«Я в роли тренера на скамейке «Спартака»? Сняли на пике (улыбается). Конечно, игра выглядит по-другому, каждому игроку интересно очутиться на мостике, понять, как тренер видит игру. И побывать в тренерской по ходе игры — как работают с командой, как разбирают соперника. Туда в перерывах статистику приносят, анализ видео идёт, работа кипит больше, чем у игроков!» — цитирует Миронова сайт КХЛ.

В 28 матчах текущего чемпионата Миронов забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 18 очков.

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