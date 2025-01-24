Обладатель Кубка Гагарина — о СКА: что-то не получилось — и команда ломается
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Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Максим Гончаров прокомментировал поражение СКА от московского «Динамо» (3:5), где армейский клуб упустил преимущество в три шайбы.
«У СКА есть психологическая нестабильность. Повели 3:0, но какие-то маленькие детали изменились, что-то не получилось — и команда ломается. Нет устойчивости», — цитирует Гончарова сайт Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, вчера, 23 января, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Григоренко (Плотников, Зыков) – 20:53 (5x4) 2:0 Грицюк (Зайцев, Бардаков) – 21:09 (5x5) 3:0 Карпухин (Кузьмин, Поляков) – 27:50 (5x5) 3:1 Сикура (Пыленков) – 29:32 (5x4) 3:2 Пакетт – 36:09 (5x5) 3:3 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 41:37 (5x5) 3:4 Чернов (Пыленков, Уил) – 46:53 (5x5) 3:5 Ильенко (Джиошвили, Уил) – 58:16 (en)
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