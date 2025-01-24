Обладатель Кубка Гагарина — о СКА: что-то не получилось — и команда ломается

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Максим Гончаров прокомментировал поражение СКА от московского «Динамо» (3:5), где армейский клуб упустил преимущество в три шайбы.

«У СКА есть психологическая нестабильность. Повели 3:0, но какие-то маленькие детали изменились, что-то не получилось — и команда ломается. Нет устойчивости», — цитирует Гончарова сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, вчера, 23 января, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.