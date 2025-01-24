Юртайкин рассказал, какую сумму получал в НХЛ и АХЛ в период карьеры за «Сан-Хосе»

Нападающий «Лады» Данил Юртайкин рассказал, какую сумму получал в НХЛ и АХЛ в период карьеры за «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2019/2020. За «акул» форвард провёл четыре игры, где очков не набрал.

– Ты жил в Калифорнии, тебе хватало денег с зарплаты в АХЛ?

– Мне было комфортно жить на эти деньги, всё уходило на квартиру, аренду машины и питание.

– Сколько в месяц ты зарабатывал?

– В АХЛ – от семи до девяти тысяч долларов.

– А в НХЛ?

– $ 20 000 за половину месяца, — приводит слова Юртайкина Metaratings.

В нынешнем сезоне Юртайкин выступал за «Трактор» и «Ладу», где записал на свой счёт пять шайб и семь результативных передач в 23 проведённых играх.