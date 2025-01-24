«Ак Барс» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 24 января, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 62 очка после 46 сыгранных встреч.
«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 47 очков за 47 встреч.
Это будет вторая встреча команд в текущем сезоне. В первом матче сильнее была «Сибирь» со счётом 6:3.
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