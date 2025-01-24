«Ак Барс» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 24 января, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2025, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 62 очка после 46 сыгранных встреч.

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 47 очков за 47 встреч.

Это будет вторая встреча команд в текущем сезоне. В первом матче сильнее была «Сибирь» со счётом 6:3.