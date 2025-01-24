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Форвард московского «Динамо» Гусев: хочу всегда и на всех турнирах играть за сборную

Форвард московского «Динамо» Гусев: хочу всегда и на всех турнирах играть за сборную
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев рассказал, что хотел бы поехать на третьи Олимпийские игры в своей карьере.

— Скоро будет решаться вопрос, допустят ли Россию на Олимпиаду‑2026 в Италии. Вы хотели бы поехать на свои третьи Игры?
— Очень хочется выступать за сборную России. И неважно, какой это год, какая атмосфера. Я просто хочу всегда и на всех турнирах играть за сборную.

— Решение Международная федерация хоккея (IIHF) примет 3-4 февраля на совете. Какие мысли лезут в голову?
— Как будет, так и будет. От меня мало что зависит, — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что вопрос о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду-2026 в Италии будет рассмотрен в период с 3 по 4 февраля.

Никита Гусев — олимпийский чемпион 2018 года в составе команды Олимпийских атлетов России.

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