Крикунов ответил, может ли погоня Овечкина помешать «Вашингтону» в борьбе за Кубок Стэнли

Российский тренер Владимир Крикунов объяснил, может ли погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки помешать «Вашингтон Кэпиталз» в борьбе за Кубок Стэнли.

«Нет, нет, он же бьётся за рекорд, а «Вашингтон» — за Кубок. Они же при Трампе выиграли Кубок Стенли, а сейчас снова Трамп. Хорошая традиция намечается», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сейчас Овечкину до рекорда осталось забросить 19 шайб. За 32 игры текущего сезона он забил уже 22 гола. «Вашингтон» занимает первое место на Востоке, у команды 71 очко после 48 матчей.

Александр также пропустил 16 матчей из-за перелома малоберцовой кости.