«Сказали: соперник должен ненавидеть играть против тебя». Задоров — о задачах в «Бостоне»

Российский хоккеист Никита Задоров рассказал, какие задачи ставило перед ним руководство «Бостон Брюинз» при подписании контракта.

«Когда я говорил с руководством о том, почему они подписали со мной контракт, они сказали: «Мы видели, как ты играешь в плей-офф, и думаем, что ты можешь делать это каждый вечер. Наша работа — выжать из тебя это». Они сказали мне: «Твоя работа — выходить против лучших, выигрывать у них все бои. И самое главное — чтобы они ненавидели играть против тебя». Вот почему я здесь», — приводит слова Задорова RG.

Напомним, Никита Задоров перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Бостон» летом 2024-го. Хоккеист был рад переходу и говорил, что именно с «Бостоном» у него есть шанс завоевать Кубок Стэнли.