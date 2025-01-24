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«Это были, наверное, самые крутые шесть месяцев в моей карьере». Задоров — о «Ванкувере»

«Это были, наверное, самые крутые шесть месяцев в моей карьере». Задоров — о «Ванкувере»
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Российский хоккеист Никита Задоров высказался о своей игре в «Ванкувер Кэнакс».

«Это были, наверное, самые крутые шесть месяцев в моей карьере. Играть там в хоккей — это просто кайф. Болельщики потрясающие, город классный, команда тоже классная. Команда, тренерский состав — всё было супер. Главный тренер Токкет, Сединс, Фут, Гончар — куда ни глянь, везде есть Зал славы. У каждого можно многому научиться. Когда пришёл Сергей Гончар, он много работал со всеми защитниками индивидуально. Думаю, что эти шесть месяцев стали большим толчком для моей карьеры, я сильно изменился как игрок», — приводит слова Задорова RG.

Напомним, сезон-2023/2024 хоккеист начинал в «Калгари Флэймз», позже перешёл в «Ванкувер». Сейчас защитник играет в составе «Бостон Брюинз».

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