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Защитник СКА Зайцев рассказал, испытывает ли психологическое давление из-за поражений

Защитник СКА Зайцев рассказал, испытывает ли психологическое давление из-за поражений
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Защитник СКА Никита Зайцев объяснил, какая атмосфера внутри команды после пяти поражений в шести матчах петербуржцев. 23 января команда проиграла московскому «Динамо» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Григоренко (Плотников, Зыков) – 20:53 (5x4)     2:0 Грицюк (Зайцев, Бардаков) – 21:09 (5x5)     3:0 Карпухин (Кузьмин, Поляков) – 27:50 (5x5)     3:1 Сикура (Пыленков) – 29:32 (5x4)     3:2 Пакетт – 36:09 (5x5)     3:3 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 41:37 (5x5)     3:4 Чернов (Пыленков, Уил) – 46:53 (5x5)     3:5 Ильенко (Джиошвили, Уил) – 58:16 (en)    

— По ходу игры СКА вёл со счётом 3:0, но потом упустил преимущество. Что пошло не так?
— Не знаю, надо смотреть сейчас, разбираться. Так трудно сказать после игры.

— У СКА пять поражений в шести последних матчах. Какая атмосфера царит внутри команды?
— Рабочая атмосфера. Стараемся быть позитивными и не зацикливаться на этом. Готовимся к следующим играм. Надо делать свою работу, и всё будет нормально.

— Психологически на вас это никак не давит?
— Нет, на меня вообще ничего не давит психологически. Я уже давно в хоккее, — приводит слова Зайцева «ВсеПроСпорт».

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