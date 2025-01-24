Защитник СКА Зайцев рассказал, испытывает ли психологическое давление из-за поражений

Защитник СКА Никита Зайцев объяснил, какая атмосфера внутри команды после пяти поражений в шести матчах петербуржцев. 23 января команда проиграла московскому «Динамо» (3:5).

— По ходу игры СКА вёл со счётом 3:0, но потом упустил преимущество. Что пошло не так?

— Не знаю, надо смотреть сейчас, разбираться. Так трудно сказать после игры.

— У СКА пять поражений в шести последних матчах. Какая атмосфера царит внутри команды?

— Рабочая атмосфера. Стараемся быть позитивными и не зацикливаться на этом. Готовимся к следующим играм. Надо делать свою работу, и всё будет нормально.

— Психологически на вас это никак не давит?

— Нет, на меня вообще ничего не давит психологически. Я уже давно в хоккее, — приводит слова Зайцева «ВсеПроСпорт».