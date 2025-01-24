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Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маркстрём выбыл из игры в связи с травмой

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маркстрём выбыл из игры в связи с травмой
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Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Якоб Маркстрём выбыл из игры на четыре-шесть недель. У него выявили растяжение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Пастрняк, Заха) – 05:50     1:1 Мерсер (Майер) – 21:24     2:1 Хэмилтон (Братт, Хишир) – 24:12 (pp)     3:1 Ноэсен (Хишир, Хьюз) – 36:01 (pp)     4:1 Мерсер (Даулинг, Майер) – 36:13     5:1 Хишир – 53:32 (pp)    

«Он будет отсутствовать примерно четыре-шесть недель.

Якоб Маркстрём пропустит оставшиеся игры клуба перед перерывом на Кубок четырёх наций. Он начнёт программу реабилитации под руководством персонала по уходу за спортсменами «Дэвилз», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Маркстрём покинул игру с «Бостон Брюинз» 23 января в первом периоде после того, как Джастин Бразо из «Брюинз» врезался в ворота Маркстрёма, и вратарь ударился об одну из перекладин. Он остался лежать на льду, на помощь ему пришёл медперсонал. Якоб покинул лёд самостоятельно.

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