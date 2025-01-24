Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маркстрём выбыл из игры в связи с травмой

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Якоб Маркстрём выбыл из игры на четыре-шесть недель. У него выявили растяжение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

«Он будет отсутствовать примерно четыре-шесть недель.

Якоб Маркстрём пропустит оставшиеся игры клуба перед перерывом на Кубок четырёх наций. Он начнёт программу реабилитации под руководством персонала по уходу за спортсменами «Дэвилз», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Маркстрём покинул игру с «Бостон Брюинз» 23 января в первом периоде после того, как Джастин Бразо из «Брюинз» врезался в ворота Маркстрёма, и вратарь ударился об одну из перекладин. Он остался лежать на льду, на помощь ему пришёл медперсонал. Якоб покинул лёд самостоятельно.