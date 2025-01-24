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Автомобилист — Лада, результат матча 24 января 2025 года, счет 5:3, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» уверенно обыграл «Ладу» и одержал восьмую победу подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» обыграл соперника со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). Для екатеринбуржцев это восьмая победа подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Михайлов, Баранцев) – 08:19 (5x4)     1:1 Обидин (Хрипунов, Шашков) – 14:36 (5x5)     1:2 Грошев (Камара, Березин) – 18:18 (5x5)     2:2 Шаров (Хрипунов, Да Коста) – 35:09 (5x5)     3:2 Шашков (Романцев, Журавлёв) – 47:55 (5x5)     4:2 Меркли (Шашков, Бывальцев) – 52:10 (5x5)     5:2 Бывальцев (Меркли) – 58:55 (en)     5:3 Михайлов (Попугаев, Березин) – 59:43 (5x5)    

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин, Александр Шаров, Никита Шашков, Ник Меркли, Алексей Бывальцев. За «Ладу» забили Никита Попугаев, Евгений Грошев, Никита Михайлов.

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 42 очка после 46 игр.

После этой победы «Автомобилист» смог сместить «Ак Барс» и «Салават Юлаев» на Востоке.

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