«Автомобилист» уверенно обыграл «Ладу» и одержал восьмую победу подряд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» обыграл соперника со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). Для екатеринбуржцев это восьмая победа подряд.

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин, Александр Шаров, Никита Шашков, Ник Меркли, Алексей Бывальцев. За «Ладу» забили Никита Попугаев, Евгений Грошев, Никита Михайлов.

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 42 очка после 46 игр.

После этой победы «Автомобилист» смог сместить «Ак Барс» и «Салават Юлаев» на Востоке.