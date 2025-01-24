«Автомобилист» уверенно обыграл «Ладу» и одержал восьмую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» обыграл соперника со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). Для екатеринбуржцев это восьмая победа подряд.
В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин, Александр Шаров, Никита Шашков, Ник Меркли, Алексей Бывальцев. За «Ладу» забили Никита Попугаев, Евгений Грошев, Никита Михайлов.
«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 42 очка после 46 игр.
После этой победы «Автомобилист» смог сместить «Ак Барс» и «Салават Юлаев» на Востоке.
- 24 января 2025
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