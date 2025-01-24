Джонатан Тэйвз не вернётся в НХЛ до конца сезона-2024/2025 — The Score

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз не вернётся в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в текущем сезоне, а будет готовиться к чемпионату-2025/2026.

«Планы Джонатана Тэйвза по возвращению сосредоточены на сезоне-2025/2026 годов, а не на оставшейся части текущей кампании», — сообщает The Score со ссылкой на инсайдера TSN Пьера Лебрена.

Напомним, Джонатан не играет с сезона-2022/2023. Ему пришлось уйти из спорта по состоянию здоровья. Тэйвзу 36 лет, и весь профессиональный путь он провёл в составе «Чикаго» с 2007 года.

Ранее Тэйвз уже выражал надежду на то, что ему удастся вернуться в игру в НХЛ. По некоторым данным, он даже возобновлял тренировки и приходил в форму.