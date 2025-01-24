Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота
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Российский хоккеист Александр Овечкин смог обновить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. Суперфорвард забил в матче с «Сиэтл Кракен» (3:0) в пустые ворота. Теперь на его счету 62 таких гола в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36 0:2 Фрэнк – 38:05 0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32
Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Замыкает тройку Мариан Госса (40).
Напомним, Овечкин в текущем сезоне заработал 34 очка после 32 встреч. Ему осталось забросить 19 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894).
«Вашингтон Кэпиталз» за 48 встреч заработал 71 очко в текущем сезоне и сейчас занимает первое место в турнирной таблице на Востоке.
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