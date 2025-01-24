Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский хоккеист Александр Овечкин смог обновить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. Суперфорвард забил в матче с «Сиэтл Кракен» (3:0) в пустые ворота. Теперь на его счету 62 таких гола в НХЛ.

Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов). Замыкает тройку Мариан Госса (40).

Напомним, Овечкин в текущем сезоне заработал 34 очка после 32 встреч. Ему осталось забросить 19 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894).

«Вашингтон Кэпиталз» за 48 встреч заработал 71 очко в текущем сезоне и сейчас занимает первое место в турнирной таблице на Востоке.