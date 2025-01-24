Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

И.о главного тренера «Лады» прокомментировал матч с «Автомобилистом»

И.о главного тренера «Лады» прокомментировал матч с «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Павел Зубов, и.о. главного тренера «Лады» высказался о проигранной встрече с «Автомобилистом» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Михайлов, Баранцев) – 08:19 (5x4)     1:1 Обидин (Хрипунов, Шашков) – 14:36 (5x5)     1:2 Грошев (Камара, Березин) – 18:18 (5x5)     2:2 Шаров (Хрипунов, Да Коста) – 35:09 (5x5)     3:2 Шашков (Романцев, Журавлёв) – 47:55 (5x5)     4:2 Меркли (Шашков, Бывальцев) – 52:10 (5x5)     5:2 Бывальцев (Меркли) – 58:55 (en)     5:3 Михайлов (Попугаев, Березин) – 59:43 (5x5)    

— Хорошая атмосфера на стадионе, даже на лавке не слышно, что говорил, пришлось кричать. Первый период был равный, обоюдоострый, то одни запирали в зоне, то другие. Мы выиграли период, хороший бросок в большинстве и поймали соперника на контратаке. Второй период с нашим преимуществом прошёл, играли в зоне атаки и зарабатывали большинство, однако проиграли период. В третьем периоде некоторым игрокам не хватало уверенности, солидности в принятии решений. Когда счёт 2:2, игра «кость в кость», нужно принимать решения уверенно, нагло. Этого нам не хватило, счёт не в нашу пользу

— Попугаев не играл с ноября и сразу же забил. Как оцените его возвращение?
— В плане атаки – отлично. В плане обороны надо ещё поработать, игра без шайбы самое сложное. Он мастер, бомбардир, вопросов нет здесь, но надо прибавлять в оборонительных действиях.

— Ваша команда не играла неделю. Как это сказалось на матче?
— Никак. У нас было восемь игр через день, была задача восстановить, повысить функциональные способности повысить. Мы плавно это сделали.

— Как прокомментируете дебют Камары?
— Энтони очень долго не играл. Игровой тонус есть игровой тонус, парень будет добавлять. Сегодня он сыграл на 70% от своих возможностей, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
«Автомобилист» уверенно обыграл «Ладу» и одержал восьмую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android