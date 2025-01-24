И.о главного тренера «Лады» прокомментировал матч с «Автомобилистом»

Павел Зубов, и.о. главного тренера «Лады» высказался о проигранной встрече с «Автомобилистом» (3:5).

— Хорошая атмосфера на стадионе, даже на лавке не слышно, что говорил, пришлось кричать. Первый период был равный, обоюдоострый, то одни запирали в зоне, то другие. Мы выиграли период, хороший бросок в большинстве и поймали соперника на контратаке. Второй период с нашим преимуществом прошёл, играли в зоне атаки и зарабатывали большинство, однако проиграли период. В третьем периоде некоторым игрокам не хватало уверенности, солидности в принятии решений. Когда счёт 2:2, игра «кость в кость», нужно принимать решения уверенно, нагло. Этого нам не хватило, счёт не в нашу пользу

— Попугаев не играл с ноября и сразу же забил. Как оцените его возвращение?

— В плане атаки – отлично. В плане обороны надо ещё поработать, игра без шайбы самое сложное. Он мастер, бомбардир, вопросов нет здесь, но надо прибавлять в оборонительных действиях.

— Ваша команда не играла неделю. Как это сказалось на матче?

— Никак. У нас было восемь игр через день, была задача восстановить, повысить функциональные способности повысить. Мы плавно это сделали.

— Как прокомментируете дебют Камары?

— Энтони очень долго не играл. Игровой тонус есть игровой тонус, парень будет добавлять. Сегодня он сыграл на 70% от своих возможностей, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.