Шестёркин признан лучшим игроком недели НХЛ по версии Ассоциации игроков лиги

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан лучшим игроком недели в НХЛ по версии Ассоциации игроков лиги (NHLPA), сообщается в официальном аккаунте NHLPA в соцсети Х.

Шестёркин за неделю дважды сыграл на «ноль» и одержал три победы в четырёх матчах.

Российский голкипер пропустил первые матчи в январе из-за травмы. После же возвращения в строй он принял участие в восьми матчах, в которых одержал семь побед при проценте отражённых бросков 94,8 и коэффициенте надёжности 1,43.

Сейчас Шестёркин является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. В конце 2024-го он подписал восьмилетний контракт с кэпхитом $11,5 млн.