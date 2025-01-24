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Шестёркин признан лучшим игроком недели НХЛ по версии Ассоциации игроков лиги

Шестёркин признан лучшим игроком недели НХЛ по версии Ассоциации игроков лиги
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан лучшим игроком недели в НХЛ по версии Ассоциации игроков лиги (NHLPA), сообщается в официальном аккаунте NHLPA в соцсети Х.

Шестёркин за неделю дважды сыграл на «ноль» и одержал три победы в четырёх матчах.

Российский голкипер пропустил первые матчи в январе из-за травмы. После же возвращения в строй он принял участие в восьми матчах, в которых одержал семь побед при проценте отражённых бросков 94,8 и коэффициенте надёжности 1,43.

Сейчас Шестёркин является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. В конце 2024-го он подписал восьмилетний контракт с кэпхитом $11,5 млн.

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