Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно, кто заменит Маркстрёма на Турнире четырёх наций в сборной Швеции

Стало известно, кто заменит Маркстрёма на Турнире четырёх наций в сборной Швеции
Комментарии

Вместо выбывшего из игры голкипера Якоба Маркстрёма на Турнире четырёх наций в составе сборной Швеции может сыграть Самуэль Эрссон из «Филадельфии Флайерз». Об этом сообщает журналист Daily Faceoff Кэм Робинсон на своей странице в соцсети Х.

Напомним, Маркстрём выбыл из игры из-за травмы колена. Одно из исследований показало растяжение связки. Срок отсутствия голкипера — от четырёх до шести недель. Ситуация произошла во время матча с «Бостон Брюинз», Якоб ударился о перекладину собственных ворот из-за соперника, налетевшего на него.

Турнир четырёх наций начнётся 13 февраля 2025 года и продлится до 21 февраля.

Материалы по теме
Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маркстрём выбыл из игры в связи с травмой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android