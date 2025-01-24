Стало известно, кто заменит Маркстрёма на Турнире четырёх наций в сборной Швеции

Вместо выбывшего из игры голкипера Якоба Маркстрёма на Турнире четырёх наций в составе сборной Швеции может сыграть Самуэль Эрссон из «Филадельфии Флайерз». Об этом сообщает журналист Daily Faceoff Кэм Робинсон на своей странице в соцсети Х.

Напомним, Маркстрём выбыл из игры из-за травмы колена. Одно из исследований показало растяжение связки. Срок отсутствия голкипера — от четырёх до шести недель. Ситуация произошла во время матча с «Бостон Брюинз», Якоб ударился о перекладину собственных ворот из-за соперника, налетевшего на него.

Турнир четырёх наций начнётся 13 февраля 2025 года и продлится до 21 февраля.