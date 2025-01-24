Кафельников иронично высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о погоне российского хоккеиста Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894).

«Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота», — написал Кафельников в социальных сетях.

Напомним, Овечкин в текущем сезоне заработал 34 очка после 32 встреч. Ему осталось забросить 19 шайб до рекорда Уэйна Гретцки.

Ранее Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. Суперфорвард забил в матче с «Сиэтл Кракен» (3:0) в пустые ворота. Теперь на его счету 62 таких гола в НХЛ.