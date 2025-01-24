«Сибирь» одолела «Ак Барс» в гостевом матче КХЛ с минимальным счётом

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Сибирь» одержала победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

В составе «Сибири» забил Тейлор Бек. Ему удалось открыть счёт только на 32-й минуте встречи. Ассистировали ему Егор Мартынов и Брендан Лайпсик.

Для казанцев это второе поражение в последних семи встречах.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 62 очка за 47 матчей. «Сибирь» располагается на восьмой строчке в таблице Востока, заработав 49 очков после 48 игр.