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Ак Барс — Сибирь, результат матча 24 января 2025 года, счет 0:1, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» одолела «Ак Барс» в гостевом матче КХЛ с минимальным счётом
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Сибирь» одержала победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Мартынов, Лайпсик) – 31:23 (5x5)    

В составе «Сибири» забил Тейлор Бек. Ему удалось открыть счёт только на 32-й минуте встречи. Ассистировали ему Егор Мартынов и Брендан Лайпсик.

Для казанцев это второе поражение в последних семи встречах.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 62 очка за 47 матчей. «Сибирь» располагается на восьмой строчке в таблице Востока, заработав 49 очков после 48 игр.

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