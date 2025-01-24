Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тони Деанджело подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Тони Деанджело подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»
Комментарии

Бывший игрок СКА Тони Деанджело подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», он сыграет в клубе НХЛ оставшуюся часть сезона-2024/2025. Об этом «Нью-Йорк Айлендерс» сообщил в соцсети Х.

Сумма контракта составила $775 тыс. Об этом сообщил инсайдер Франк Сервалли.

Напомним, по словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, Деанджело покинул клуб по семейным обстоятельствам. Он не провёл в клубе всего несколько месяцев, за это время защитник сыграл 34 матча, где набрал 32 (6+26) очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android