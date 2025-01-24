Тони Деанджело подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Бывший игрок СКА Тони Деанджело подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», он сыграет в клубе НХЛ оставшуюся часть сезона-2024/2025. Об этом «Нью-Йорк Айлендерс» сообщил в соцсети Х.

Сумма контракта составила $775 тыс. Об этом сообщил инсайдер Франк Сервалли.

Напомним, по словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, Деанджело покинул клуб по семейным обстоятельствам. Он не провёл в клубе всего несколько месяцев, за это время защитник сыграл 34 матча, где набрал 32 (6+26) очка.