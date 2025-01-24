Епанчинцев – о седьмой подряд победе «Сибири» в Казани: хотели продлить серию

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (1:0).

«Хороший матч, благодарен ребятам. Первые 10 минут соперник был моментами сильнее, создавал опасность у ворот, здорово сыграл наш вратарь. В концовке первого и второй периода неплохо выглядели, особенно второй период. Перебросали соперника, в третьем здорово по счёту сыграли.

Вторая игра у нас без удалений, дисциплинированно играем. Это один из ключевых моментов, у соперника хорошее большинство. Мало зацепов было, контроль клюшки, молодцы. Последние игры мы неплохо проводим, календарь у нас такой, плотный, через день матчи уже 14 дней с Дальним Востоком. Рады что физическое состояние команды позволяет показывать такой хоккей.

Хорошая командная работа, видно было что хотели продлить победную серию «Сибири» в Казани. Следим за статистикой? Есть люди, которые следят. Ребятам отдельно не говорили об этом, но наверняка они следят, смотрят, сами видели. Везде об этом писали – это не секрет», – передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.