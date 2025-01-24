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«Ак Барс» проиграл «Сибири» семь последних домашних матчей

«Ак Барс» проиграл «Сибири» семь последних домашних матчей
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Казанский «Ак Барс» семь раз потерпел поражения в матчах с «Сибирью» на домашней «Татнефть-Арене». Последняя победа датируется 30 октября 2020 года (5:3). Седьмой проигрыш был в матче 24 января с минимальным счётом 0:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Мартынов, Лайпсик) – 31:23 (5x5)    

В составе «Сибири» забил Тейлор Бек. Ему удалось открыть счёт только на 32-й минуте встречи. Ассистировали ему Егор Мартынов и Брендан Лайпсик.

Для казанцев поражение было вторым за последние семь встреч. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице Востока. «Сибирь» там же на восьмой строчке и тоже попадает в зону-плей-офф.

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