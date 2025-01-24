Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о поражении «Сибири»: выезд на Дальний Восток накладывает отпечаток

Гатиятулин — о поражении «Сибири»: выезд на Дальний Восток накладывает отпечаток
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ваысказался о поражении от «Сибири» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Мартынов, Лайпсик) – 31:23 (5x5)    

«Непростой матч, понимали, что необходимо будет преодолевать плотную оборону соперника. Какой игру представляли — такой она и получилось. Ребята доставали себя, к сожалению, счёт не в нашу пользу. Соперник хорошо действовал в обороне, самоотверженно, застревали в средней зоне, задержка была — соперник успевал вернуться.

Не скажу, что уступили. Соперник выступил вязко, плотно. Мы играли в меньшинстве — от этого идёт количество бросков. Первый период был хорош, третий тоже неплохо, моменты были. Усталость после Дальнего востока? Не думаю, что в этом причина поражения, но дальневосточный выезд всегда накладывает определённый отпечаток. По приезду бросили все силы на восстановление, завтра есть день у нас ещё, послезавтра, будем готовиться к «Зелёному дерби», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» проиграл «Сибири» семь последних домашних матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android