Гатиятулин — о поражении «Сибири»: выезд на Дальний Восток накладывает отпечаток

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ваысказался о поражении от «Сибири» (0:1).

«Непростой матч, понимали, что необходимо будет преодолевать плотную оборону соперника. Какой игру представляли — такой она и получилось. Ребята доставали себя, к сожалению, счёт не в нашу пользу. Соперник хорошо действовал в обороне, самоотверженно, застревали в средней зоне, задержка была — соперник успевал вернуться.

Не скажу, что уступили. Соперник выступил вязко, плотно. Мы играли в меньшинстве — от этого идёт количество бросков. Первый период был хорош, третий тоже неплохо, моменты были. Усталость после Дальнего востока? Не думаю, что в этом причина поражения, но дальневосточный выезд всегда накладывает определённый отпечаток. По приезду бросили все силы на восстановление, завтра есть день у нас ещё, послезавтра, будем готовиться к «Зелёному дерби», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.