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Гатиятулин – об интересе «Анахайма» к Галимову: рад за прогресс любого игрока

Гатиятулин – об интересе «Анахайма» к Галимову: рад за прогресс любого игрока
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего своей команды Артёма Галимова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Мартынов, Лайпсик) – 31:23 (5x5)    

«По Артёму Галимову сложно пока что-то комментировать – это вопрос будущего. На данный момент он игрок «Ак Барса».

У Артёма уже была такая ситуация в 20 лет, когда к нему было повышенное внимание. Сейчас Артёму 25, и он на эти слухи сам реагирует как нужно. Если игрок заслуживает повышения контракта – я рад за него. Я рад любого игрока, который прогрессирует, здесь нет исключения», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Контракт Галимова с «Ак Барсом» заканчивается по окончании сезона-2024/2025. Галимов в текущем сезоне набрал 41 (22+19) очков. По сообщениям ряда СМИ хоккеистом интересуется «Анахайм».

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