Гатиятулин – об интересе «Анахайма» к Галимову: рад за прогресс любого игрока

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего своей команды Артёма Галимова.

«По Артёму Галимову сложно пока что-то комментировать – это вопрос будущего. На данный момент он игрок «Ак Барса».

У Артёма уже была такая ситуация в 20 лет, когда к нему было повышенное внимание. Сейчас Артёму 25, и он на эти слухи сам реагирует как нужно. Если игрок заслуживает повышения контракта – я рад за него. Я рад любого игрока, который прогрессирует, здесь нет исключения», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Контракт Галимова с «Ак Барсом» заканчивается по окончании сезона-2024/2025. Галимов в текущем сезоне набрал 41 (22+19) очков. По сообщениям ряда СМИ хоккеистом интересуется «Анахайм».