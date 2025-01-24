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Варламов и Сорокин попали в символические сборные лучших игроков «Айлендерс» за 25 лет

Варламов и Сорокин попали в символические сборные лучших игроков «Айлендерс» за 25 лет
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Российские голкиперы Семён Варламов и Илья Сорокин попали в символические сборные лучших игроков «Нью-Йорк Айлендерс» за последние 25 лет. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети Х.

Варламов — в первой символической сборной. В неё также вошли защитники Ник Ледди и Адам Пелек, а также нападающие Джош Бейли, Брок Нельсон и Джон Таварес. Сорокин во второй, в неё ещё включены игроки обороны Кенни Йонссон и Райан Пулок, а также нападающие Мэтью Барзал, Андерс Ли и Франс Нильсен.

Напомним, Национальная хоккейная лига (НХЛ) создала проект, в котором каждый из клубов представляет символическую сборную хоккеистов, отличившихся своей игрой за последнюю четверть века.

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