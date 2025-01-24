Гатиятулин – об О’Делле: как только был готов играть – сразу появился в составе

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего своей команды Эрика О’Делла.

О’Делл перешёл в «Ак Барс» по ходу сезона из московского «Динамо». Игра с «Сибирью» стала для канадца первой за казанскую команду и первым матчем с 8 октября прошлого года.

«Эрик готовился по плану, мы не хотели форсировать его подготовку, как только был готов играть – сразу появился в составе. У него был большой период без игровой практики, потихоньку вводим теперь его в состав. Игровые сочетания неплохо проявили себя на Дальнем Востоке, не стали их разбивать, пока что пробовали Эрика с Пустозёровым и Кошелевым», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне на счету О’Делла 6 (2+4) очков в 15 матчах.