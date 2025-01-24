О’Делл – о дебюте за «Ак Барс»: потребуется несколько игр для полноценного возвращения

Нападающий «Ак Барса» Эрик О’Делл прокомментировал свой первый матч за «Ак Барс».

Хоккеист перешёл в казанский клуб по ходу сезона из московского «Динамо». Игра с «Сибирью» стала для канадца первой за казанскую команду и первым матчем с 8 октября прошлого года.

«Сложная игра против отличной команды. Хотели победить, но здорово сыграл вратарь соперника, помешали удаления. И всё же мы неплохо проявили себя, показали командное взаимодействие.

У меня получился неплохой дебют после долгого перерыва, надо лишь поскорее вернуться в игровой ритм. Чувствую себя хорошо, но потребуется ещё несколько игр для полноценного возвращения, лучшего взаимодействия с новыми партнёрами. У нас получилось неплохо сыграть вместе как для нашего первого матча, но скоро будет ещё лучше.

Пока команда была на выезде я готовился здесь в Казани и смотрел каждую игру команды. Это немного помогло мне чуть лучше понять игру партнёров», – передаёт слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне на счету О’Делла 6 (2+4) очков в 15 матчах.