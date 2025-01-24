Гатиятулин – о Лямкине: встречались перед началом сезона и он меня услышал

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру защитника своей команды Никиты Лямкина.

«Лямкина я знаю давно по работе в молодёжной сборной. Он всегда считался талантливым игроком, на самом деле неплохо проводил и прошлые сезоны. Перед началом этого сезона мы с ним встречались, обсудили в чём он может прибавить. Он меня услышал, с предсезонки начал проявлять свои сильные качества.

Игра любого игрока зависит от командной игры, много ребят прибавляют и это отражается на его игре. Прогресс ребят – это не только моя работа, это работа всего тренерского штаба. Она строится на доверии, мы строим отношения с хоккеистами, индивидуально работаем с каждым игроком, находим позитив. Уверенность приходит, но она не должна переходить в самоуверенность», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Лямкин в текущем сезоне набрал 34 (6+28) очка в матчах. По итогам декабря хоккеиста признали лучшим защитником КХЛ.