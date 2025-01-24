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Результаты матчей МХЛ 24 января 2025 года

Результаты матчей МХЛ 24 января 2025 года
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Сегодня, 24 января, прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться результатами матчей Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Окончен
2 : 3
Б
Русские Витязи
Московская область
0:1 Ильичёв – 13:49 (5x5)     0:2 Детков (Сошников) – 21:14 (5x5)     1:2 Тютюнников (Сатин, Белов) – 26:57 (5x5)     2:2 Богданович (Плехов) – 28:29 (5x5)     2:3 Башлыков – 65:00    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Окончен
1 : 4
АКМ-Юниор
Тульская область
0:1 Ахмадуллин (Скобелев, Малков) – 08:39 (5x5)     1:1 Ермак (Фомин, Тараненко) – 14:36 (5x5)     1:2 Платонов (Демиденко) – 30:59 (5x5)     1:3 Теренин (Семихин, Демиденко) – 34:11 (5x4)     1:4 Семихин (Теренин, Борин) – 36:46 (4x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Снежные Барсы
Астана
1:0 Жаровский (Петренко, Кольцов) – 07:19 (5x5)     1:1 Нуржанов (Саркенов) – 21:18 (5x5)     1:2 Саркенов (Нуржанов) – 24:09 (5x5)     2:2 Кольцов (Петренко, Жаровский) – 40:50 (5x5)     3:2 Петренко (Жаровский, Кольцов) – 44:12 (5x4)     3:3 Амырканов (Шапоров, Шакшакбаев) – 44:45 (5x5)     4:3 Хафзетдинов (Кочуров) – 63:18 (3x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
3 : 2
Красноярские Рыси
Красноярск
1:0 Кузнецов (Михальченко) – 14:04 (5x5)     2:0 Кузнецов (Кулагин, Калимуллин) – 16:33 (5x4)     2:1 Фрайндт (Крутов, Есинецкий) – 49:49 (5x5)     2:2 Лазарев (Черкасов) – 56:39 (5x5)     3:2 Павлов – 58:49 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 18:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
2 : 5
Локо
Ярославль

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 59 очков после 37 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

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